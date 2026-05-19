Duyuru Geldi! Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı ana arterlerde trafik düzenlemesine gidilecek. Emniyet müdürlükleri tarafından yapılan açıklamalarda, sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi istendi.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 19 Mayıs Salı günü saat 08.00'den itibaren kent merkezindeki birçok cadde çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.Kapatılacak yollar arasında şunlar yer alıyor:-Milli Müdafaa Caddesi-Kumrular Caddesi-Necatibey Caddesi-Gençlik Caddesi-Akdeniz Caddesi-Anıt Caddesi-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Dögol Caddesi-Gazi Mustafa Kemal (GMK) BulvarıYetkililer ayrıca bu güzergahlara bağlanan cadde ve sokakların da araç geçişine kapalı olacağını duyurdu.Öte yandan Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı' nedeniyle de bölgede ayrı bir trafik planlaması uygulanacak.Bugün saat 23.00'ten itibaren başlayacak uygulama kapsamında etkinlik sona erene kadar bazı bağlantı yolları ulaşıma kapalı tutulacak.Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasında kalan bölümü çift yönlü trafiğe kapatılırken, Tren Garı çevresindeki bazı yan varyantlarda da geçişlere izin verilmeyecek.İstanbul Emniyet Müdürlüğü de 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını açıkladı.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan planlamaya göre, yarın saat 13.00'ten etkinliklerin sona ermesine kadar bazı yollar tam veya kısmi olarak araç trafiğine kapalı olacak.Beyoğlu'nda trafiğe kapatılması planlanan yollar şöyle:-Meclis-i Mebusan Caddesi-Kemeraltı Caddesi-Necatibey Caddesi-Tershane Caddesi'nin Perşembe Pazarı ışıklar ile Karaköy Meydan arasındaki bölümü-İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arasıSürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar ise şu şekilde:-Tarlabaşı Bulvarı-Refik Saydam Caddesi-Asker Ocağı Caddesi-İnönü Caddesi-Evliya Çelebi Caddesi-Dolmabahçe Caddesi-Kadırgalar Caddesi-Bankalar Caddesi-Boğazkesen CaddesiFatih ilçesinde de bazı kritik noktalarda trafik akışı geçici olarak durdurulacak.Kapatılması planlanan yollar arasında:-Alemdar Caddesi-Sahil Kennedy Caddesi'nin Sirkeci Meydan–Çatladıkapı ışıklar arası bölümü-Reşadiye Caddesi-Galata Köprüsü yer aldı.Yetkililer, sürücülerin alternatif olarak Atatürk Bulvarı ile Atatürk Köprüsü güzergahını kullanabileceklerini bildirdi.