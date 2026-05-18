ABD'de Havada Dehşet! İki Askeri Jet Çarpıştı

Olay, Idaho eyaletinde bulunan Mountain Home Hava Üssü'ndeki bir hava gösterisi sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki donanma jeti havada gösteri uçuşu yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.Çarpışmanın hemen ardından uçaklarda bulunan toplam 4 askeri personel, saniyeler içinde fırlatma koltuklarını aktif hale getirerek kendilerini uçaktan fırlattı. Yetkililer, mürettebatın tamamının yere güvenli bir şekilde inmeyi başardığını bildirdi.ABD Pasifik Filosu Deniz Hava Kuvvetleri Sözcüsü Komutan Amelia Umayam, kazaya ilişkin yaptığı resmi açıklamada detayları paylaştı. Umayam, çarpışan uçakların Washington eyaletindeki Whidbey Adası'nda konuşlu 129. Elektronik Taarruz Filosu'na ait EA-18G Growler tipi savaş jetleri olduğunu doğruladı. Sözcü, jetlerin kaza esnasında planlı bir havada gösteri performansı sunduğunu belirtti.Sözcü Umayam, fırlatma koltuğuyla kurtulan 4 mürettebatın tedbir amaçlı olarak sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındığını ve tıbbi değerlendirmelerinin sürdüğünü ifade etti. Kazanın kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için askeri yetkililer tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.