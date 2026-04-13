Silahlı Saldırıda Yasak Aşk Detayı! 130 Kamera Tek Tek İncelendi

Olay, 6 Kasım Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Yeşilce Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli şüpheli, sokakta bulunan iş yerine silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için toplamda 130 güvenlik kamerasını tek tek inceledi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin geliş ve gidiş güzergahlarının farklı olduğu, izini kaybettirmek amacıyla uzun ve karmaşık bir rota kullandığı tespit edildi.Şüphelinin olay öncesinde Aytekin Sokak, Ulubaş Caddesi, Eski Büyükdere Caddesi ve Büyükdere Caddesi güzergahlarını kullanarak bölgeye geldiği, olay sonrası ise Seçilmiş Sokak, Halil Rahman Caddesi, Barbaros Caddesi, Cendere Caddesi, Selçuklu Caddesi ve Selvi Sokak üzerinden TEM Otoyolu'na çıkarak kaçtığı belirlendi.Çalışmaların devamında şüphelinin yakalanmamak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Altunizade ve Sarıyer İTÜ kavşaklarında yön değiştirip bölgeye geldiği, kullandığı motosikletin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) noktalarından geçmesine rağmen plakasız olması nedeniyle tespit edilemediği ortaya çıktı. Bağcılar'daki kamera incelemelerinde ise, şüphelinin bir akaryakıt istasyonuna girdiği belirlendi.Şüphelinin burada kaskını çıkararak markete girdiği, yüzünün net görüntülendiği ve tek başına olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Bu görüntüler üzerinden yapılan incelemede motosiklet plakasının 34 BFB 280 olduğu ve şüphelinin ise Hüseyin Ü. (21) olduğu belirlendi.Kimliği tespit edilen Hüseyin Ü. (21), Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinde susma hakkını kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ü., çıkarıldığı mahkemece 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Diğer yandan iş yeri sahibi ilk ifadesinde mekanının, eşinin gönül ilişkisi yaşadığı kişi tarafından kurşunlatıldığını öne sürdü.