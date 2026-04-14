Ne Diyeceği Merak Ediliyordu! Meloni'den Trump Açıklaması

Son dönemde savaş karşıtı açıklamalarıyla dikkati çeken Papa 14. Leo'yu sert ifadelerle eleştiren Trump'ın dünkü açıklamalarına, Vatikan'ın komşusu İtalya'dan tepki geldi.Başbakan Giorgia Meloni ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Trump'ın açıklamalarına değinmeden, Papa'nın barış mesajlarının önemine işaret eden açıklamalar yaptı.Sabah saatlerinde Papa'nın bugün başlayan Afrika ziyaretinin 'başarılı geçmesi' ve 'barışa katkıda bulunması' temennisini içeren yazılı açıklama yapan ancak Trump'ın Papa'ya yönelik sözlerine değinmeyen Başbakan Meloni, akşamüstü kısa bir yazılı açıklama daha yaptı.Başbakanlığın paylaştığı açıklamada Meloni, ilk açıklamasının aksine doğrudan Trump'a ithafen şu ifadeleri kullandı:'Bu sabahki açıklamalarımın anlamının açık olduğunu düşünmüştüm ancak bunu daha da açık şekilde tekrar ediyorum, Başkan Trump'ın Papa'ya yönelik sözlerini kabul edilemez buluyorum. Papa, Katolik Kilisesi'nin başıdır ve barış çağrısında bulunması ve her türlü savaşı kınaması doğru ve normaldir.'Trump'ın Avrupa siyasetindeki yakın müttefiklerinden biri olarak görülen Meloni, gün boyu muhalefet partilerince, Papa'ya sarf ettiği sözlerden ötürü ABD Başkanı'na bir şey demediği için eleştirildi.La Repubblica gazetesi de Meloni'nin 'uzun sessizliğinin ardından Trump'ın Papa 14. Leo hakkındaki sözlerini kınadığını' belirtti.