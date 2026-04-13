Maltepe'de Rüşvet Zulmü! İşletmeci CHP'li Belediyeden Şikayetçi Oldu

Maltepe'de belediye iştiraklerinden kiraladığı taşınmazda faaliyet gösteren Güven Deniz, Maltepe Belediyesi'nin üst düzey bürokratları hakkında şok iddialarda bulundu. Savcılık tutanaklarına yansıyan olayda Deniz; rüşvet talebiyle karşılaştığını, ardından da mülki idarenin ve mahkemenin durdurma kararlarına rağmen iş yerinin zorla tahliye edilmek istendiğini belirtti.İşletmeci Güven Deniz ifadesinde, 17 Ekim 2025 tarihinde Emlak İstimlak Müdürü Yavuz Selim B. tarafından görüşmeye çağrıldığını anlattı. Deniz, ilgili müdürün kendisinden açıkça 1.5 milyon TL para talep ettiğini, bu paranın ödenmemesi durumunda ise kira sözleşmesinin yenilenmeyeceği şeklinde tehdit edildiğini iddia etti. Bu görüşmenin ardından baskılara boyun eğmeyen işletmeci, durumu yargıya taşıyarak 'Görevi kötüye kullanma ve rüşvet' suçlamasıyla şikayetçi oldu.Şikayet süreci devam ederken belediye ekiplerinin hukuksuz bir operasyona giriştiğini belirten Deniz, olay günü yaşananları savcıya detaylarıyla aktardı. Belediye yetkilileri, ellerinde geçerli bir kira kontratı olmasına rağmen 2886 sayılı kanunun 75. maddesini gerekçe göstererek iş yerini yıkmaya çalıştı. Bu hamle üzerine İstanbul 13. İdare Mahkemesi'nden 'yürütmeyi durdurma' kararı alan ve Maltepe Kaymakamlığı'ndan 'işlemin durdurulması' yönünde yazı alan işletmeci, tüm bu resmi belgelere rağmen saldırının devam ettiğini savundu.Tutanaktaki iddialara göre belediye yetkilileri, hukuki kararları hiçe sayarak iş yerinin elektrik, su ve doğalgaz saatlerini söktü ve binanın bir kısmını tahrip ederek işletmeyi kullanılamaz hale getirdi. İşletmeci Güven Deniz; Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Hakkı B. ve Hazel Şafak Ç. ile Emlak Müdürü Yavuz Selim B. hakkında, mahkeme kararlarını uygulamadıkları ve görevlerini kötüye kullanarak mala zarar verdikleri gerekçesiyle şikayetçi oldu. Savcılığın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.Maltepe Belediyesi, son günlerde bir işletmecinin ortaya attığı rüşvet iddialarına ve tahliye sürecine ilişkin sert bir açıklama yaptı. Belediye, işletmecinin 'yürütmeyi durdurma' taleplerinin mahkemelerce reddedildiğini vurgulayarak, 'Hukuki süreci iftiralarla gölgeleyemezler' dedi.Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan park alanındaki tahliye süreciyle ilgili sular durulmuyor. İşletmeci Güven Deniz'in 'rüşvet istendi' ve 'hukuksuz yıkım yapıldı' iddialarının ardından Maltepe Belediyesi'nden jet yanıt geldi. Yapılan açıklamada, söz konusu alanın kamuya ait bir park alanı olduğu ve işletmecinin 'fuzuli şagil' (hukuki dayanağı olmayan işgalci) olduğu vurgulandı.Belediye kanadından yapılan açıklamada, kamuoyuna sunulan belgelerin aksine yargı sürecinin belediye lehine sonuçlandığı belirtildi. İşletmeci tarafından açılan davada, İstanbul 13. İdare Mahkemesi, belediyenin tahliye ve yıkım kararını yerinde bularak işletmecinin 'yürütmeyi durdurma' talebini reddetti. Kararın ardından işletmecinin bir üst mahkemeye yaptığı itiraz da sonuçsuz kaldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi, 27 Ocak 2026 tarihinde verdiği kararla, belediyenin işlemlerinde yasaya aykırılık bulunmadığına hükmederek tahliye sürecinin önündeki tüm engelleri kaldırdı.İşletmecinin belediye bürokratları hakkında ortaya attığı '1.5 milyon TL rüşvet istendi' iddiasına da değinen belediye yetkilileri, bu iddiaları 'aspsız birer iftira' olarak nitelendirdi. Açıklamada, 'Hukuki yollarla işgali sürdüremeyeceğini anlayan şahıs, idari yapımızı yıpratmak için iddia düzeyinde kalan asılsız beyanlarla algı operasyonu yürütmektedir. Kamuya ait park alanını şahsi otopark ve yıkama alanı olarak kullanmaya devam etmek isteyen zihniyete karşı mücadelemiz sürecektir,' denildi.Paylaşılan belgelerde, belediyenin söz konusu işletmeye geçmişe dönük kullanım bedeli olarak (ecrimisil) 1.483.942,00 TL tutarında ihbarname gönderdiği görüldü. Belediye, 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca kaçak yapıların yıkılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, halkın kullanımına ait park alanlarının temizlenmesi konusunda geri adım atılmayacağını duyurdu.