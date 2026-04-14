Ekleme: 14.04.2026 - 09:31 Güncelleme: 14.04.2026 - 09:32 / Editör: Fehmi Öztürk
Araç Sahiplerine Müjde! Motorine İndirim Geldi
ABD ile İran arasında görüşmelerin süreceği beklentileri petrol fiyatlarını düşürdü! Bu da akaryakıta indirim olarak yansıdı...

Motorine gece 4,35 TL indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı.

İşte indirim sonrası son fiyatlar

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62,65 lira
Motorin: 72,26 lira
LPG: 34,99 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 62,51 lira
Motorin: 72,12 lira
LPG: 34,39 lira

Ankara

Benzin: 63,62 lira
Motorin: 73,38 lira
LPG: 34,87 lira

İzmir

Benzin: 63,90 lira
Motorin: 73,66 lira
LPG: 34,79 lira