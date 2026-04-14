Araç Sahiplerine Müjde! Motorine İndirim Geldi
ABD ile İran arasında görüşmelerin süreceği beklentileri petrol fiyatlarını düşürdü! Bu da akaryakıta indirim olarak yansıdı... Motorine gece indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı.
Motorine gece 4,35 TL indirim geldi. İndirim pompaya yansıdı.
İşte indirim sonrası son fiyatlar
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 62,65 lira
Motorin: 72,26 lira
LPG: 34,99 lira
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 62,51 lira
Motorin: 72,12 lira
LPG: 34,39 lira
Ankara
Benzin: 63,62 lira
Motorin: 73,38 lira
LPG: 34,87 lira
İzmir
Benzin: 63,90 lira
Motorin: 73,66 lira
LPG: 34,79 lira