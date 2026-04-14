İran ABD'ye Bir İlki Yaşattı! Washington'un Küresel Düzeni Sarsılıyor mu?

ABD medya kuruluşu CNN'e göre ABD Başkanı Donald Trump'ın hem iç hem dış politikada güç, kuvvet ve iktidar üzerine kurulu yönetim anlayışı giderek daha fazla sorgulanıyor. Trump'ın tırmandırma ve baskı odaklı stratejisinin, özellikle İran savaşıyla birlikte ciddi bir sınavdan geçtiği değerlendiriliyor.Trump ve ekibi, Amerikan gücünü ekonomik, jeopolitik ve iç siyasi kazanımlar için agresif şekilde kullanma niyetini hiçbir zaman gizlemedi. Bu yaklaşım, çatışma ve krizleri tırmandırmayı merkeze alan bir siyasi marka olarak öne çıktı. Ancak uluslararası sistemde artan kaos ve ABD iç siyasetindeki gerilimler, bu stratejinin sınırlarını ortaya koymaya başladı.İran'daki savaş, Trump'ın liderlik anlayışının en kritik sınavı haline geldi. Trump'ın içgüdüsel olarak aldığı askeri kararlar, önceki başkanların kaçındığı riskleri içerirken, Tahran yönetiminin geri adım atmaması Washington'ın gücünün sınırlarını görünür kılıyor. ABD Başkanı'nın önünde iki zorlu seçenek bulunuyor: Çatışmayı daha da tırmandırmak ya da zafer ilan ederek geri çekilmek. Ancak her iki senaryo da ciddi siyasi ve stratejik riskler barındırıyor.Trump, NATO müttefiklerini desteklemedikleri bir savaşa dahil etmeyi başaramadı. İttifakı terk etme tehditleri dahi Avrupa ülkelerini kendi ulusal çıkarlarından vazgeçiremedi. Bu durum, ABD'nin geçmiş savaşlarda sıkça kullandığı uluslararası destek mekanizmasının zayıflamasına yol açtı.Trump'ın ekonomik baskı araçları bazı ülkeler üzerinde etkili olsa da, Çin gibi büyük güçler karşısında sınırlı kaldı. Pekin yönetimi, nadir toprak elementleri ihracatını kesme tehdidiyle karşılık verdi ve küresel piyasaları sarsarak Washington'ı geri adım atmaya zorladı.İran, ABD'nin ekonomik kırılganlıklarını analiz ederek Hürmüz Boğazı üzerinden baskı kurmaya yöneldi. Boğazın kapatılması tehdidi, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkileyerek Washington üzerinde ciddi baskı oluşturdu.Savaşın ilk aşamalarında ABD'nin hava gücü üstünlüğü dikkat çekse de, bu avantajın tek başına kesin zafer getirmediği ortaya çıktı. Bu durum, 21. yüzyıldaki diğer Amerikan savaşlarında görülen 'askeri üstünlük ama siyasi çıkmaz' tablosunu yeniden gündeme taşıdı.Trump yönetimi, İran ekonomisini çökertmek amacıyla ablukayı bir müzakere aracı olarak kullanmayı hedefliyor. İran yönetimi bu süreci varoluşsal bir mücadele olarak görüyor ve geri adım atma niyeti taşımıyor. Bu da krizin kısa vadede çözülmesini zorlaştırıyor. Ayrıca ablukanın etkisinin ortaya çıkmasının aylar sürebileceği, bunun da seçim sürecindeki Cumhuriyetçiler için ciddi bir risk oluşturduğu belirtiliyor.Trump'ın sınırsız güç anlayışı ne ABD Anayasası'nda ne de siyasi gelenekte güçlü bir karşılık buluyor. İkinci dönem başkanlıklarda sıkça görülen siyasi yıpranma da bu süreçte etkisini artırıyor. İran krizi, Trump'ın 'güçlü lider' imajını hem içeride hem dışarıda test ederken, mevcut stratejinin sürdürülebilirliği konusunda ciddi soru işaretleri doğuruyor.