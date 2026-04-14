BTK Raporu Açıklandı! Türkiye En Çok Hangi Uygulamaları Kullanıyor?

Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2025 Son Çeyrek raporu BTK tarafından yayımlandı. BTK raporuna göre geçtiğimiz yıl Türkiye'de en çok internet tüketen uygulamalar sosyal medya, oyun platformları ve mesajlaşma uygulamaları oldu.Rapora göre toplam internet trafiğinin yüzde 65,8'ini medya akış platformları oluşturuyor. Yüzde 14,7 ile web, yüzde 5,4 ile mesajlaşma ve yüzde 3,3 ile online oyunlar takip ediyor.2025 yılı dördüncü çeyreğinde oluşan toplam trafiğin büyük bir çoğunluğu sabit bağlantılar üzerinden gerçekleşti. Toplam internet trafiği içinde sabit bağlantıların oranı yüzde 83,5 iken, mobil bağlantıların oranı yalnızca yüzde 16,5. Diğer taraftan download (indirme) trafiğinin yüzde 83,3'ü sabit, yüzde 16,7'si mobil ve benzer şekilde upload (yükleme) trafiğinin ise yüzde 86,1'i sabit ve yüzde 13,9'u mobil bağlantılardan oluşuyor.İnternet trafiğini en çok tüketen 10 uygulamaya bakıldığında ise YouTube'un büyük üstünlüğü görülüyor. YouTube, yüzde 44,3 oranındaki trafik payı ile kullanıcıların veri tüketiminde başı çekerken, onu yüzde 17 ile Instagram ve yüzde 4,7 ile TikTok takip etti. Bu veriler, kullanıcı davranışlarının büyük ölçüde video içerik tüketimine dayandığını ve sosyal medya platformlarının da internet trafiğinin önemli bir kısmını oluşturduğunu ortaya koydu.En çok kullanılan medya akış platformlarında da yine YouTube ilk sırada yer alıyor. Onu Instagram ve TikTok takip etti. Bu verilere göre, video içerik platformları dijital medya tüketiminde hala belirleyici bir konumda.Son bir yıl içerisinde tüm kategorilerde sabit ve mobil şebeke bazında öne çıkan uygulamalar ile içerik üretim oranlarına bakıldığında en yüksek paya sahip platform açık ara farkla yine YouTube oldu. Yüzde 39,7'lik oranla içerik üretiminin büyük bölümünü oluşturan YouTube'u, yüzde 13,5 ile Instagram takip etti.Verilere göre anlık mesajlaşma uygulamalarında internet trafiğinin yüzde yüzde 64,1'ini Instagram, yüzde 15,2'sini Facebook, yüzde 10,9'unu WhatsApp ve yüzde 7,4'ünü Telegram oluşturdu. Burada Instagram'ın zirvede yer alması, kullanıcıların anlık mesajlaşma uygulamalarında özellikle sosyal medya tabanlı platformlara yöneldiğini ve geleneksel mesajlaşma servislerinin giderek daha sınırlı oranda kullanıldığını gösteriyor. WhatsApp ve Telegram arasındaki farkın da sadece yüzde 3,5 olması bir başka dikkat çeken nokta.Sesli veya görüntülü görüşmede ise WhatsApp yüzde 55,9 ile ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 11,5 ile Facebook, yüzde 10,4 ile FaceTime izliyor.Online oyun kategorisindeki en yaygın kullanılan platform yüzde 35,6 pay ile Steam oldu. Onu sırasıyla Playstation (yüzde 21,9), Epic Games (yüzde 9), Xbox (yüzde 5,3) takip etti.Bulut tabanlı depolama platformlarına bakıldığında iCloud yüzde 64'lük pay ile açık ara zirvede yer alıyor. Onu yüzde 6,8 ile Google Cloud Storage ve yüzde 5,7 ile Google Fotoğraflar izledi.