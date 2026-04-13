İsrail Lübnan'da Köyleri Havaya Uçuruyor! Terör Devlet İşgali Genişletti

Siyonist İsrail, İran savaşını da bahane ederek Lübnan'daki işgalini genişletiyor. İsrail ordusu, 'ateşkes dışında' dediği Lübnan'da başta sivil yerleşim alanları olmak üzere birçok noktaya yoğun saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Lübnan'ı Gazze'ye çevirmeye çalışan İsrail ordusu, özellikle ülkenin güney bölgelerinde köyleri bombalayıp evleri havaya uçuruyor. Önceki gece Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Marub beldesine düzenlenen saldırılarda 6 kişi, Sur bölgesindeki Kana beldesine düzenlenen saldırıda ise en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gece boyu süren saldırılarda en az 13 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı.Katar merkezli Al Jazeera ajansı İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Bint Jbeil ve Siddiqin kasabaları dahil birçok bölgeye yoğun hava saldırıları düzenlendiğini kaydetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 436 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ölenlerden 165'inin çocuk, 248'inin kadın ve 85'inin sağlık çalışanı olduğu belirtildi. Öte yandan İsrailli ve Lübnanlı yetkililerin yarın (14 Nisan Salı günü) Washington DC'de bir araya gelerek görüşmelere başlaması bekleniyor. İsrail, Hizbullah'ın Lübnan'la yapılacak ateşkes görüşmelerine dahil edilmeyeceğini ifade etmişti.İsraıl'in Lübnan'ın güneyindeki Srifa köyüne düzenlediği saldırılarda 7 yaşındaki Aline Saeed ağır yaralandı. Sur kentindeki Jabal Amel Hastanesi'nde tedavi gören küçük Aline, 1,5 yaşındaki kız kardeşi Taleen dahil 4 aile üyesini kaybetti. Büyükanne ve büyükbabası ise ağır yaralandı. Aline'nin hayatını kaybeden küçük kardeşi Taleen'in 2024'te önceki çatışmalar sırasında doğduğu ve ailesi tarafından 'savaşta doğup savaşta öldü' sözleriyle anıldığı ifade edildi. Bu arada, Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyt Yahun beldesinde İsrail saldırısında 1 Kızılhaç görevlisinin hayatını kaybettiğini, 1'inin de yaralandığını açıkladı.