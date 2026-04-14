Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu'nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Batı kesimlerden toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney ve batılı, Trakya kesiminde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 21°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 19°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 17°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 23°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANTALYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluBURDUR °C, 21°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 21°CParçalı ve az bulutluADANA °C, 23°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 17°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 20°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ °C, 18°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 18°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 16°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 12°CParçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 13°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 11°CParçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurluÇok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıKARS °C, 4°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 17°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 9°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 16°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 18°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 14°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluŞANLIURFA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu