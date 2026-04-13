67 İlde Dev Operasyon! Yüzlerce Şüpheli Yakalandı

Narkotik operasyonlarında 67 ilde 580 kilogram uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 uyuşturucu hap ele geçirildi.-Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan 839 şüpheliden 349'u tutuklandı.-İçişleri Bakanı Çiftçi, "Gençlerimizin zihinlerini, umutlarını ve geleceklerini karartmaya çalışan bu karanlık şebekelerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.İçişleri Bakanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre; Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığınca 7-12 Nisan'da 67 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı çalışma yürütüldü.Osmaniye'de 48 kilo 750 gram metamfetamin, Sivas'ta 27 kilogram metamfetamin ve 28 bin 56 sentetik ecza, İzmir'de 24 kilo 626 gram esrar ve 16 kilo 500 gram skunk ile 259 bin 196 sentetik ecza ve 101 bin 520 ecstasy hapa el konuldu.Polis, Batman'da 24 kilo 600 gram metamfetamin, Diyarbakır'da 17 kilo 400 gram skunk, Antalya'da 17 kilo 20 gram skunk, Bursa'da 15 kilo esrar ve 14 kilo 630 gram skunk, Düzce'de 11 kilo 830 gram skunk, Çorum'da 249 bin 473 sentetik ecza, Ankara'da 169 bin 664 sentetik ecza, Uşak'ta 73 bin 740 sentetik ecza ve Konya'da 60 bin 536 sentetik ecza ele geçirdi.Operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir asayiş meselesi olarak ele alınamayacağına dikkati çekti.Uyuşturucunun birçok suçu besleyen ana damarlardan biri olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti: