CHP'li Belediye Kendi Seçmenini Bile Soydu! İZBETON'daki Dev Vurgunda Detaylar Ortaya Çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'kooperatif' soruşturmasında gözaltında alınan, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında olduğu 9 şüpheli tutuklandı. Mağdurların çoğu CHP'li çıktıİzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden Gaziemir'deki kentsel dönüşüm projelerinde S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracı kılınarak menfaat temin edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirtilmişti.Sabah'ın haberine göre; Erkol'un, kooperatifte 2022- 2024 arasında aktif görev aldığı, oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında bulunduğu soruşturma dosyasında yer aldı. Bilirkişi raporuna göre, kooperatifin kayıtlarında 28.5 milyon liralık açık tespit edildi. Harcamaların belgesiz olduğu belirtildi.MASAK raporlarında da Erkol'un hesaplarında olağan dışı para hareketi tespit edilirken, projede yer almayan bir villanın kendisine tahsis edildiği, ardından da aile bireyleri üzerinden devredildiği iddiası dikkat çekti. Adliyeye sevk edilen, Ümit Erkol'un da aralarında olduğu 9 şüpheli, 'zimmet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kooperatif sözcüsü Onur Küçük ise yolsuzlukla ilgili CHP'li siyasilerin algı yaptıklarını ancak masum olmadıklarını anlattı. Küçük, '6 kooperatiften 4 milyar lira vurgun yaptılar. Bütün belgeleri ve konuları CHP yöneticilerine gönderdim.Kendi seçmeninizi salak yerine koyuyorsunuz. CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kooperatif sistemi kurulduktan sonra kayınbiraderi Taner Önder'i yüklenici firması Ares'in başına geçirdi. Ares, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu Fırat Erkol'un ortağı olduğu firma' dedi.