Şanlıurfa'da Lisede Silahlı Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrenci olduğu belirtilen Ömer Ket isimli öğrenci pompalı tüfekle okulda dehşet saçtı.Öte yandan okulda saklandığı öğrenilen saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ekipleri ile özel harekat timleri sevk edildi.Yaralı sayısı 16'ya yükseldi. Edinilen ilk bilgiye göre yaralıların 12'sinin öğrenci, 2'sinin öğretmen, 2'sinin ise sivil olduğu öğrenildi.Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak saldırıyla ilgili konuşarak, '16 yaralımız var. İki öğretmenimiz, iki öğrencimizin sağlık durumunun hekimlerimiz tarafından orta seviyede değerlendirilmesi üzerine il merkezindeki hastanelerimize sevkleri yapılmıştır. Diğer yaralılarımızdan 12 kişinin tedavisi ise Siverek'teki Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle detaylı bir şekilde araştırılmaktadır. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, yalnızca dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 2007 doğumlu olan şahıs, okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada kendi canına kıyarak ateş etmek suretiyle hayatını kaybetmiş, ölü olarak ele geçirilmiştir. Okul tahliye edilmiştir. Şu anda Siverek Devlet Hastanesi'ndeyiz ve bu üzücü olayın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulması için çalışmalar yürütülmektedir. Başsavcılığımız gerekli adli süreçleri başlatmış olup biz de idari süreçleri incelemekteyiz. Tüm Siverek'e, Şanlıurfa'ya, ülkemize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okullarımızın güvenliği için tüm tedbirleri almamıza rağmen bu tür münferit olaylar yaşanabilmektedir. Gerekli incelemeler yapılacaktır. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyoruz ve hepsine Allah'tan şifa diliyoruz. Eğitim camiamıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' ifadelerini kullandı.