Ugandalı Generalin Sözleri Gündem Olmuştu! Geri Adım Atmak Zorunda Kaldı

ganda Savunma Kuvvetleri Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Türkiye’ye yönelik tehdit içeren açıklamalarının ardından geri adım attı. Tepki çeken paylaşımlarını sosyal medya hesabından silen Kainerugaba, kısa sürede gündem olmuştu.Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı olan ve aynı zamanda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Kainerugaba, yaptığı paylaşımlarda Türkiye’yi hedef almıştı.Kainerugaba, Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesme tehdidinde bulunurken "Asıl sorun Türkiye! Onların kendilerini toparlamasını bekledik ama nafile. Eğer sorunlarımızı çözmezlerse önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkilerimizi keseceğiz. Havayollarını da engelleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Paylaşımların kısa sürede yayılmasıyla birlikte sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Kainerugaba’ya tepki gösterdi.Artan tepkilerin ardından Kainerugaba, söz konusu paylaşımlarını hesabından kaldırarak geri adım attı.