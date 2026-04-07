Denizli'de Deprem! AFAD Duyurdu

Denizli'de yerin 11.11 kilometre derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 7.04.2026 - 12:54 Güncelleme: 7.04.2026 - 14:07 / Editör: Fehmi Öztürk
Türkiye deprem gerçeğini sık sık hatırlıyor...

Ülkede, fay hatları üzerindeki coğrafi konumu nedeniyle depremler yaşanmaya devam ediyor.

DENİZLİ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Son olarak Denizli'de, 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntının detaylarını, Afet ve Acil Durum Yönetim Bakanlığı (AFAD) paylaştı.

Saat 12.38'de kaydedilen afet, yerin 11.11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

