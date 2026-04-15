Sabri Sarıoğlu Hakkında Yasak Aşk İddiası

Bir dönemin popüler isimlerinden eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun, pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ile evliliği devam ederken başka bir kadınla ilişki yaşadığı iddia edildi.Sabri Sarıoğlu'nun eski sevgilisi olduğunu iddia eden Lara Aslan, mesajları ifşa etti.Sabri Sarıoğlu'ndan hamile kaldığını belirten Lara Aslan, "Bana bulaştırdığın hastalığın ceremesini çekerken demediğini bırakmadın. Hamileyken şiddet gördüm. Bu yaşadıklarımın en küçüğü olarak kalmış. Tamı tamına 4 yıl hayatımdan, sağlığımdan çalınan 4 yıl. Bana hâlâ 30 bin dolardan fazla borcu var. Kendi karısına beni kötü olarak, bana da karısını 'kötü hasta' olarak gösteren gerçek bir hastadan bahsediyoruz." dedi.Instagram'dan mesajlaşmaları paylaşan Aslan, "İki kadını da hem fiziksel hem psikolojik olarak hasta etti. Bu hikayenin en büyük suçlusu erkektir. Sayın Sabri Sarıoğlu en kısa zamanda çocuklarının hayatını karartmadan tedavi ol." ifadelerini kullandı.Lara Aslan, fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Aslan, "Evli olduğunu biliyordum. Ama gidip geri geliyorlar. Diyor ki eşimden boşanacağım. Bu süreçte yanımda olmana ihtiyacım var. İlk tanıştığımda 19,5 yaşındaydım. Verdiği vaatlerle hayatımın içine eden bir insan." dedi.Üç çocukları olan çift, Lara Aslan'ın iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.