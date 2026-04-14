MEB Açıkladı! LGS Başvuruları Uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularına ilişkin yeni bir düzenleme yaptı. 10 Nisan'da sona eren başvuru sürecinin ardından yapılan açıklamayla, başvuruların yeniden açıldığı ve öğrencilere ek süre tanındığı duyuruldu.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınav başvurularının daha önce 23 Mart - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında alındığı hatırlatıldı. Bu süreçte başvuruların e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirildiği ve öğrencilerin işlemlerinin okul müdürlükleri tarafından onaylandığı belirtildi.Bakanlık, çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verdiğini duyurdu. Bu kapsamda başvuru sürecinin yeniden düzenlendiği ve öğrencilerin ek süre içinde işlemlerini tamamlayabileceği ifade edildi.Yapılan güncelleme doğrultusunda, LGS başvuruları 15 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuruların e-Okul sistemi üzerinden yapılacağı belirtilirken, süreci tamamlayan öğrencilerin işlemlerinin geçerli sayılacağı bildirildi.Öte yandan, okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen başvuru onay işlemlerinin ise 16 Nisan 2026 Perşembe günü saat 23.59'a kadar süreceği açıklandı. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav 13 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak.Yapılan açıklamada, 'Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına başvuru süresinin uzatılmasına karar verildi. Bu doğrultuda öğrenci başvuru süresi 15 Nisan Çarşamba günü saat 23.59'a kadar, okul müdürlükleri tarafından yapılacak başvuru onayları ise 16 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı. Katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 15 Nisan saat 23.59'a kadar 'e-Okul' üzerinden yapılabilecek.' ifadelerine yer verildi.