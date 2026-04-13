Dev Bina Saniyeler İçinde Yok Oldu! Meğer 2 Yıldır...

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinin en dikkat çeken yapılarından biri olan dev 23 katlı bir otel, sabah saatlerinde gerçekleştirilen kontrollü bir operasyonla saniyeler içinde yok oldu.O anları izlemek için çevrede toplanan kalabalık, geri sayımın ardından yaşananları nefesini tutarak takip etti.Patlamaların başlamasıyla birlikte binanın üst kısmında kısa süreli ışıklar görüldü.Ardından yapı, adım adım kendi içine doğru çökmeye başladı.Yaklaşık 20 saniye içinde ise dev bina tamamen yerle bir oldu.Ortaya çıkan yoğun toz bulutu kısa sürede çevreyi kapladı.Yıkım anını izleyenler cep telefonlarıyla kayıt alırken, bazıları yaşananları alkışlarla karşıladı.Güvenlik önlemleri kapsamında çevredeki binalarda yaşayanlardan pencere ve kapılarını kapalı tutmaları istendi.Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, operasyonun iki yıldır planlandığı ve kontrollü yıkım yönteminin tercih edildiği belirtildi.Bu yöntemin hem güvenlik hem de zaman açısından en uygun seçenek olduğu ifade edildi.Öte yandan yıkılan yapının yerine çok daha büyük ve lüks bir projenin inşa edileceği öğrenildi.Yıllardır bölgenin simgelerinden biri olan binanın bu şekilde ortadan kaldırılması ise izleyenler için unutulmaz bir an olarak kayıtlara geçti.