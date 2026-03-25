Bayraktar KIZILELMA'dan Nefes Kesen Anlar! Bir Gurur Daha

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 2026'nın ilk çeyreğinde envantere gireceğini duyurduğu Bayraktar KIZILELMA, uçuş eğitimi gerçekleştirdi.Baykar tarafından yerli ve millî imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, kabiliyetlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor.KIZILELMA'nın uçuş testleri, Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aralıksız sürüyor. Bayraktar KIZILELMA, eğitim uçuşu gerçekleştirdi. KIZILELMA'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde envantere girmesi bekleniyor.