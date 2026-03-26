Sosyal Medya İçin Tarihi Karar! Meta Ve Youtube...

ABD'nin California eyaletinde görülen davada jüri, teknoloji devleri Meta Platforms ve YouTube'u, bir gencin sosyal medya kullanımına bağlı olarak bağımlılık geliştirmesine ve ruh sağlığının zarar görmesine neden oldukları gerekçesiyle sorumlu buldu. Kararın, benzer iddialarla açılmış çok sayıda dava için yol gösterici olması bekleniyor.Los Angeles'taki yargılamada jüri, şirketlerin platformlarını tasarlarken gerekli özeni göstermediğine, olası riskleri bilmelerine rağmen kullanıcıları yeterince bilgilendirmediğine ve davacının zarar görmesinde pay sahibi olduklarına hükmetti. Mahkeme, toplam 3 milyon dolarlık tazminata karar verirken; YouTube için 900 bin dolar, Meta için ise 2,1 milyon dolar ek cezai tazminat öngörüldü. Sorumluluğun yüzde 70'i Meta'ya, yüzde 30'u YouTube'a verildi.Dava, çocuk yaşta bu platformlara bağımlı hale geldiğini öne süren Kaliforniyalı genç bir kadın ile annesi tarafından açıldı. Davacı taraf, sosyal medya kullanımının kaygı, beden algısı bozukluğu ve intihar düşüncelerine yol açtığını savundu. Aynı süreçte davanın taraflarından Snap Inc. ve TikTok ise duruşma öncesinde uzlaşmaya gitti.Kararın, teknoloji şirketleri açısından ciddi tazminat yükleri doğurabileceği ve özellikle genç kullanıcıların korunmasına yönelik uygulamalarda değişiklikleri gündeme getirebileceği belirtiliyor. Halihazırda benzer gerekçelerle açılmış 1500'den fazla dava bulunuyor.Her iki şirket de karara itiraz edeceklerini duyurdu. Meta, gençlerin ruh sağlığının tek bir platformla açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu savunurken; YouTube ise kendisini bir sosyal medya platformu değil, sorumlu şekilde geliştirilmiş bir video hizmeti olarak tanımladı.Uzmanlar, bu kararın uzun süredir tartışılan “çevrimiçi çocuk güvenliği” konusunda önemli bir eşik olabileceği görüşünde. Aileler ve sivil toplum kuruluşları ise kararın daha sıkı yasal düzenlemelerin önünü açmasını umuyor.