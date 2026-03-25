Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan APP plaka açıklaması 'İçişleri Bakanlığımıza Gerekli Talimatları Verdik'

Vatandaşların gündemi APP plaka, görüntü ve ses sistemleri...Yeni trafik kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte APP plaka kullanan birçok sürücü, ağır cezalarla karşı karşıya.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, APP plaka konusuna da değindi.Erdoğan, son günlerde APP plaka konusuyla birlikte görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin vatandaşlar için yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi konusunda İçişleri Bakanlığı'nın talimatlandırıldığını açıkladı.Açıklamasında Erdoğan, "Trafik güvenliğinden enerjiye, bölgesel gelişmelerden dış politikaya pek çok konuyu enine boyuna değerlendirdik. Son günlerde araç sahiplerinin şikâyetlerine neden olan plaka, görüntü ve ses sistemleriyle ilgili uygulama sürecinin, vatandaşlarımız için yeni mağduriyetlere yol açmadan çok dikkatli bir şekilde yürütülmesi konusunda İçişleri Bakanlığımıza gerekli talimatları verdik." ifadelerini kullandı.Araçlarda görsel olarak daha iyi göründüğü gerekçesiyle kullanılan Avrupa Pres Plakalar (APP) için trafik kanununda yeni bir düzenleme yapılmıştı .Yasa dışı yöntemlerle sahte olan kalın puntolarla basılmış bu plakalara 140 bin liraya kadar kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten menediliyor.Sürücülere ilk seferde 140 bin lira, ikinci seferde ise 280 bin lira para cezası uygulanıyor.Ayrıca sürücüler, resmi belgede sahtecilikle de suçlanıyor.APP plaka kullanan araç sürücülerinin il ya da ilçe trafik tescil müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.Sürücülerin, plakaları kayıpmış gibi işlem başlatması ve trafik tescilden alınan evrakla noterde işlem yapması gerekiyor.Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası ile ücreti ödeniyor.Ardından plaka basım atölyesinde plaka basımı gerçekleşiyor.