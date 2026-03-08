Altın Fiyatları Ne Durumda?
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. İşte 8 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 8 Mart 2026 Pazar günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
8 Mart Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
Gram altın satış fiyatı: 7.301,96 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.273,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.539,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 48.747,81 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.853,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 122.243,36 TL
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
8 Mart Pazar altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
Gram altın satış fiyatı: 7.301,96 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.273,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 24.539,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 48.747,81 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.853,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 122.243,36 TL