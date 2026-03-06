İstanbul Güne Sisle Uyandı! Şehrin Simgelerinde Görsel Şölen Oluştu

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sis, Boğaz ve köprü çevresinde kartpostallık manzaralar oluşturdu. Edirnekapı Şehitliği’nde sis bulutları arasında dalgalanan Türk bayrağı ise adeta görsel şölendi...

Sabahın erken saatlerinde İstanbul Boğazı ve çevresinde etkisini gösteren sis, yer yer görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Boğaz hattında oluşan sis, ortaya etkileyici görüntüler çıkarırken, manzarayı izleyenleri mest etti.Edirnekapı Şehitliği'ndeki Türkiye'nin en uzun bayrak direklerinden birine çekilen Türk Bayrağı sis arasında adeta görünmez oldu. Sis bulutları arasında nazlı nazlı dalgalanan Türk bayrağı yürek kabarttı.Öte yandan sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken, sis ilerleyen saatlerde etkisini azalttı.