Öğretmen Cinayeti Meclis'in Gündeminde! 'Caydırıcı Ve Etkili Yaptırımların Gerekliliğini De...'

İstanbul Çekmeköy'de biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in 17 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi TBMM'de ele alındı. TBMM Suça Sürüklenen Çocukların Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut, artık klasik manada suça sürüklenen çocuk profili ile karşılaşmadıklarını, şiddetin dozu, eylemi planlama biçimi ve suçun görünümünün farklılaştığını söyledi. Durgut, suçun niteliğinin değişmesiyle birlikte etkin ve caydırıcı yaptırım gerektiğini kaydetti.TBMM Suça Sürüklenen Çocukların Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun dünkü toplantısında RTÜK ve BTK temsilcileri sunum yaptı. Toplantıda Komisyon Başkanı Durgut, İstanbul Çekmeköy'de biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in 17 yaşındaki öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ve bir öğretmenin de yaralanması konusunu gündeme getirdi. Durgut, 'Eğitim yuvalarımızın güvenli olması gereken mekanlar olduğu gerçeği karşısında bu hadise bizler için sadece adli bir vaka değil, aynı zamanda toplumsal bir alarmdır. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı bu acı olay hepimizi çok derinden sarsmıştır' dedi.Bu acı olayın yalnızca bir ailenin değil, toplumun ortak acısı olduğuna dikkat çeken Durgut, şöyle devam etti:'Su hadise karşısında sadece üzülmekle yetinemeyiz. dünyada da ülkemizde de çocuk suçluluğunun niteliği değişmektedir. Failin 17 yaşında olması üzerinde özellikle durmamız gereken bir gerçeği işaret etmektedir. Artık karşımızda yalnızca klasik anlamda suça sürüklenen çocuk profili yoktur. Şiddetin dozu, eylemlerin planlama biçimi ve suçun görünümü farklılaşmaktadır. Değişen suç ve suçlu profili daha bütüncül, daha kararlı ve daha gerçeklikçi politikalar geliştirmemizi mecburi kılmaktadır. Elbette önleme ve rehabilitasyon temel önceliğimizdir. Çocuğu suça iten risk alanlarını ortadan kaldırmak asli görevimizdir. Ancak kamu vicdanının tesisi, toplumsal güven duygusunun korunması ve benzer eylemlerin tekrarının engellenmesi için caydırıcı ve etkili yaptırımların gerekliliğini de açıkça ifade etmek zorundayız.Türkiye'yi sarsan olay önceki gün İstanbul Çekmeköy'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Furkan Samet B. (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı Salih K.'yı (15) bıçakladı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan olay sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki Furkan Samet B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasın ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Fatma Nur Çelik'i hayattan koparan 17 yaşındaki cani Furkan Samet B.'nin ifadesine SABAH ulaştı. Furkan Samet B., ifadesinde 'Olaydan iki gün önce sevgilimden ayrılmıştım. Bu yüzden okula rehber öğretmenimiz Şeyda Hoca ile görüşmek için gittim. Aradım fakat bulamadım. Şeyda Hoca ile görüştükten sonra intihar edecektim. Bulamayınca strese girdim. Sesler duymaya başladım.Rastgele bir sınıfa girip ilk kimi gördüysem ona saldırdım. Kendimde değildim. Sadece koridorda koştuğumu hatırlıyorum. Daha önce Fatma Nur öğretmenin dersime girdiğini hatırlıyorum. Biyoloji dersimize giriyordu. Bir husumetimiz yoktu. Zeynep öğretmeni tanıyorum. Daha önce Kimya dersimize girmişti.Onunla da aramda bir husumet yoktu. Salih'i ise daha önceden tanımıyorum. Rastgele bıçakladım. Yanımda her zaman bıçak taşırdım. O güne özel bir şey değildi. Beni azmettiren herhangi bir kimse yoktur. Yaralanan kişilerden özür diliyorum' ifadelerini kullandı.20 ŞUBAT'TA HASTANEDEN ÇIKMIŞÖte yandan 8 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören urkan Samet B.'nin 20 Şubat'ta babasının isteği ile hastaneden çıktığı belirtildi. Olay sonrasında gözaltına alınan saldırgan, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.