Meteoroloji Açıkladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Mart Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise; bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
DÜZCE °C, 17°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı