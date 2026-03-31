Meteoroloji Açıkladı! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Manisa, Antalya, Hatay, Ankara, Çankırı, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.Hava sıcaklığının, yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıEDİRNE °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 18°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevreleri ile Mersin'in iç kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 21°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıHATAY °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 16°CParçalı bulutluNEVŞEHİR °C, 13°CParçalı bulutluÇok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 15°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluDÜZCE °C, 17°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde ve gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 9°C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, 8°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıGAZİANTEP 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıŞANLIURFA 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı