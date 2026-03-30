İstanbul Yine Sele Teslim! Mecidiyeköy'de Metro Alt Geçidini Su Bastı

İstanbul'da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.Sağanak yağış nedeniyle trafik yoğunluğunun da oluştuğu İstanbul'da, vatandaşların metrolardaki çilesi de sürüyor.Ulaşım sorunlarıyla gündemden düşmeyen İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden birisi olan Mecidiyeköy'de metro ile metrobüsü birbirine bağlayan alt geçidi su bastı.Sabah saatlerinde okula ve işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, su baskını nedeniyle zor anlar yaşadı.Biriken su nedeniyle alt geçitte ilerlemekte zorlanan vatandaşlar geri dönmek zorunda kaldı.Görevliler alt geçidi kapatırken, suyu tahliye etmek için çalışma başlatıldı.Alt geçide dolan su, kovalarla tahliye edilmeye çalışıldı.İsmail Döner isimli vatandaş, alt geçidi su bastığını bu nedenle kullanılamadığını söyledi.