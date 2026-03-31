Gizlice Hikaye İzleme Devri Başlıyor! Ücretini Ödeyen Yakalanmayacak

Sosyal medya devi Meta, bünyesindeki popüler platform Instagram için farklı bir gelir modelini devreye sokmaya hazırlanıyor. Şirket, TechCrunch platformuna yaptığı açıklamayla 'Instagram Plus' adını verdiği ücretli abonelik sistemini bazı ülkelerde test etmeye başladığını doğruladı.Geçtiğimiz aylarda Meta yetkilileri; Instagram, Facebook ve WhatsApp ekosistemine yeni abonelik seçenekleri eklemeyi planladıklarını dile getirmişti.Ücretli aboneliğin sunduğu özelliklerin başında hikayeleri gizlice izleyebilme imkanı geliyor. Aboneler, diğer kullanıcıların paylaştığı 24 saatlik hikayelere, karşı tarafa hiçbir bildirim gitmeden göz atabilecek.Ayrıca içerik üreticileri, kendi hikayelerinin toplamda kaç kez tekrar izlendiğini görme ayrıcalığına kavuşacak. 'Yakın Arkadaşlar' listesine ek olarak takipçileri farklı gruplara ayırarak sınırsız sayıda özel hedef kitle listesi oluşturmak da mümkün hale gelecek.Yenilikler sadece sayılanlarla sınırlı kalmıyor. Kullanıcılar diledikleri bir hikayenin süresini ekstra 24 saat daha uzatabilecek. Haftada bir kez seçtikleri bir hikayeyi öne çıkararak takipçilerinin ekranında en üst sıraya taşıyabilecekler. Başkalarının hikayelerine hareketli 'Süper Beğeni' gönderme ve hikaye izleyicileri arasında spesifik bir kişiyi aratarak bulma gibi araçlar da pakete dahil ediliyor.Meta resmi olarak test sürecinin hangi ülkelerde yürütüldüğünü açıklamadı. Ancak sosyal medyaya sızan raporlar, uygulamanın şimdilik Meksika, Japonya ve Filipinler'deki kullanıcıların erişimine açıldığına işaret ediyor.Fiyatlandırma politikası ise ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Paylaşılan ekran görüntülerine göre aylık abonelik bedeli Meksika'da 39 MX$ (yaklaşık 2.20 dolar), Japonya'da 319 yen (yaklaşık 2 dolar) ve Filipinler'de 65 PHP (yaklaşık 1.07 dolar) seviyesinde belirlenmiş durumda.