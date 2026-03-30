Son Yağışlar İzmir'in Yüzünü Güldürdü! İzmir'e Bereket Yağdı

Yazın susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalan İzmir’in yüzü son iki aydır yağan yağışlarla güldü. İzmir’in içme suyu ihtiyacının yüzde 37’lik bölümünü karşılayan Tahtalı Barajındaki doluluk miktarı 0 seviyesinden yüzde 42.68’e kadar yükseldi. Yağışlardan kentin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü sağlayan yeraltı su kaynakları da nasibini aldı. Yeraltı su seviyelerinde 20 metreyi geçen yükselişler yaşandı.

İzmir'de Şubat ve Mart ayındaki yağışlı havanın etkisiyle barajlardaki doluluk oranlarında artış yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda kurak geçen günlerin ardından İzmir'in barajlarında ciddi anlamda düşüşler yaşansa da İzmir'de son iki aydır yaşanan yağışlar sayesinde doluluk oranı yeniden yükselişe geçti.İZSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, İzmir'in içme suyu ihtiyacının yüzde 37'lik bölümünü sağlayan Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı son yağışların ardından yüzde 42,68'e yükseldi. Barajda bugün itibarıyla 122 milyon 512 bin metreküp kullanılabilir su bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde Tahtalı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 15,66 seviyesindeydi. Tahtalı Barajındaki doluluk oranları geçtiğimiz yıl aralık ayında 0,14 seviyesine kadar düşmüştü.Şubat ayındaki yağışların ardından özellikle bazı barajlarda dikkat çekici doluluk oranlarına ulaşıldı. Kentin su ihtiyacını karşılayan kaynakların önemli bölümünde geçen yıla göre belirgin bir artış yaşandığı görülüyor.İzmir'deki barajların güncel doluluk oranları ise şöyle:Ürkmez Barajı: yüzde 100,00Balçova Barajı: yüzde 97,47İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 67,91Tahtalı Barajı: yüzde 42,68Gördes Barajı: yüzde 28,31 olarak gerçekleşti.