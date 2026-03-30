KAAN’a Erken Görev! Teslimat Süresi Bir Yıl Öne Çekildi

Azerbaycan basınına konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin savunma sanayiinde çığır açan KAAN 5. nesil savaş uçağı ve ANKA-3 insansız hava aracında gelinen noktayı açıkladı.“KAAN, sadece TUSAŞ'ın değil, Türkiye'nin ‘crown' projesi” diyen Demiroğlu “Seri üretim çalışmaları tüm hızıyla sürüyor; yakın zamanda hangardan çıkan üç uçaktan biri statik testlerde kullanılacak, diğer uçak ise bu yıl içinde uçuş testlerine başlayacak” şeklinde konuştu.Demiroğlu, Teslimat tarihi 2029'da yapılması planlanan KAAN için süreçte değişiklik olduğunu aktardı. KAAN'ın Hava Kuvvetlerine ilk teslimatın 2028'de yapılacağını müjdeledi.Demiroğlu ayrıca, ANKA-3'ün 2026'da Hava Kuvvetlerine teslim edileceğini açıkladı.