Göz Gözü Görmüyor! Her Yer Karla Kaplı

Hakkari'de yoğun kar yağışı sürüyor. Sisten görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken ağaçlar ise kırağıyla kaplı. Ekipler yolların açık kalması için nefes almadan çalışmalarını sürdürüyor.

Ekleme: 30.03.2026 - 10:28 Güncelleme: 30.03.2026 - 10:32 / Editör: Fehmi Öztürk
Yüksekova kara teslim oldu. İlçe kar ve dondurucu soğukların etkisinden kurtulamadı. Bir hafta süren güneşli hava, yerini yeniden kar ve soğuk havaya bıraktı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Sürücüler, görüş mesafesinin azalmasıyla trafikte farlarını yakarak ilerlemekte güçlük çekti.

SICAKLIKLAR SIFIRIN ALTINA DÜŞTÜ
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte ağaçlar ve bitki örtüsü de kırağıyla kaplandı. İlçede güzel görüntüler oluşurken, vatandaşlar ise oluşan görsel şöleni ilgiyle izledi.

EKİPLER GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR
Öte yandan, Yüksekova İlçe Özel İdaresi ekipleri yüksek kesimlerdeki yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova Belediyesi ve Karayolları ekipleri ise ilçe merkezinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.