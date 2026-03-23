Tekirdağ'da tarlaya giren otomobil ağaca çarptı: Sürücü gözyaşlarını tutamadı

Çorlu'da girdiği tarlada kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazalı aracın sinyallerinin yanması sayesinde konumunu fark eden trafik polisinin dikkatli davranması ve sağlık ekiplerini yönlendirmesiyle sağ salim bulunan sürücü, direksiyon başında ağladı.Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nin Kuzey kırsalında trafiğe kapalı tarlaların bulunduğu alana giren 19 yaşındaki Ç.Ö.Ö. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.Kaza sonrası yaralanan genç sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.İhbar üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi.Ekipler, kaza mahaline ulaşmak için tarla yollarına girdi.Kısa süre sonra trafik polisi tarafından kazanın meydana geldiği noktadan sinyal ışığı fark edildi.Trafik polisinin dikkati sayesinde ekipler kaza mahalline ulaştı.Direksiyon başında yaralı bulunan sürücü Ç.Ö.Ö. gözyaşlarını tutamadı.Genç sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.