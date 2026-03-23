Konya’da Yolcu Otobüsü Devrildi! Çok Sayıda Yaralı Var

Seydişehir ilçesinde yolcu otobüsünün virajda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Konya-Antalya kara yolunda meydana gelen kazada, seyir halindeki yolcu otobüsü virajı alamayarak devrildi. Kaza, Seydişehir ilçesine bağlı Madenli Mahallesi yakınlarında gerçekleşti.İddiaya göre, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.Kazada otobüste bulunan yolculardan çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Yetkililer, kazanın meydana geliş nedeni ve otobüsün devrilmesine yol açan koşullarla ilgili inceleme başlattı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolun kazada etkili olduğu değerlendiriliyor.