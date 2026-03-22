Whatsapp'ta Yeni Dönem! Mesajlaşmada Dil Engeli Tarih Oluyor

WhatsApp, iPhone kullanıcılarının farklı dillerdeki mesajları anında ve otomatik olarak kendi dillerine çevirmesini sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor.

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS cihazlar için iletişimi kolaylaştıracak yenilikçi bir adımla gündeme geldi.Platformun en son iOS beta sürümünde, birebir ve grup sohbetleri için geliştirilen otomatik dil çeviri özelliği ortaya çıktı.Mevcut sistemde kullanıcıların her mesajı çevirmek için metne basılı tutup işlem yapması gerekiyordu.Yeni özellik sayesinde Apple'ın cihaz içi dil paketleri kullanılarak gelen mesajlar arka planda otomatik şekilde çevrilecek.Mesajların uçtan uca şifreleme güvenliğini korumak amacıyla tüm işlemler yerel olarak cihaz üzerinde gerçekleşecek.Kullanıcılar gerekli dil paketlerini telefonlarına indirerek internet bağlantısına ihtiyaç duymadan anında çeviri yapabilecek.21 FARKLI DİLE DESTEK SUNULACAKApple'ın çeviri altyapısı aracılığıyla aralarında Türkçe, İngilizce, Almanca ve Arapça'nın da bulunduğu yaklaşık 21 dil desteklenecek.Şu anda geliştirme aşamasında olan bu özelliğin henüz beta test kullanıcılarının erişimine açılmadığı belirtiliyor.