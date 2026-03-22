İran'ın Saldırıları Demir Kubbe'yi Nasıl Deldi! Görgü Tanıdıkları Anlattı

İran'ın balistik füze saldırıları, cumartesi günü İsrail'in güneyinde büyük bir yıkıma yol açtı. Hava savunma sistemlerinin en az iki füzeyi engelleyememesi sonucu, füzeler Arad ve Dimona kentlerine isabet etti.Saldırılarda yaklaşık 100 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre Dimona'da en az 27 kişi yaralanırken, Arad'da 68 kişi çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtilirken, diğerlerinin tedavisi ayakta yapıldı.Saldırıların ardından Beersheba'daki Soroka Hastanesi'nde 'kitlesel yaralanma' durumu ilan edildi.Arama-kurtarma ekipleri birden fazla noktada çalışmalar başlatırken, bazı kişilerin hasar gören binaların enkazı altında kalmış olabileceği bildirildi. Olayın büyüklüğü nedeniyle yetkililer, kayıp kişilerle ilgili endişelerin sürdüğünü açıkladı.İlk değerlendirmelere göre füzelerden biri, birkaç yüz kilogramlık konvansiyonel savaş başlığı taşıyordu ve yerleşim alanındaki binaların arasına düşerek ciddi yapısal hasara ve çevrede yangınlara yol açtı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, füzenin sirenlerden kısa süre sonra hedefe ulaştığı görülse de bu görüntüler bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.İsrail Hava Kuvvetleri, Arad'a isabet eden füzenin neden engellenemediğini araştırmak üzere inceleme başlattı.Aynı şekilde İç Cephe Komutanlığı da saldırının koşullarını ayrı bir soruşturmayla inceliyor. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin çalıştığını ancak füzeyi durduramadığını açıkladı.İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Hava savunma sistemleri çalıştı ancak füzeyi engelleyemedi. Olayı araştıracağız ve bundan ders çıkaracağız. Bu özel veya alışılmadık bir mühimmat türü değil' dedi.Bir itfaiye yetkilisi, 'Hem Dimona'da hem de Arad'da, önleme füzeleri fırlatıldı ancak tehditleri vuramadı. Bunun sonucunda yüzlerce kilogram ağırlığında savaş başlığı taşıyan balistik füzeler iki kez doğrudan isabet etti.' ifadelerini kullandı.Bu açıklamalar füzelerin neden önlenemediği sorularını gündeme getirirken, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin mühimmat stoklarının azaldığı iddialarını daha da güçlendirdi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının ardından yaptığı açıklamada 'geleceğimiz için yürütülen mücadelede çok zor bir gece' ifadelerini kullandı ve İsrail'in tüm cephelerde karşılık vermeye devam edeceğini söyledi.Öte yandan Dimona'daki saldırı ayrıca inceleme altına alındı. Negev Çölü'nde yer alan ve İsrail'in nükleer programının merkezi olarak görülen Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'nin bulunduğu kentte, herhangi bir nükleer hasar olup olmadığı araştırılıyor.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), kente bir füzenin isabet ettiğine dair haberlerin farkında olduklarını ancak nükleer tesiste hasar olduğuna dair bir bulguya ulaşılmadığını açıkladı. Kurum ayrıca bölgede anormal radyasyon seviyesine rastlanmadığını ve gelişmeleri yakından izlediklerini duyurdu.İran'a yakın medya organları ise saldırıların, ABD ve İsrail'in Buşehr ve Natanz nükleer tesislerine yönelik saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiğini öne sürdü.Gece boyunca Dimona'da hava saldırısı sirenlerinin tekrar tekrar çaldığı bildirildi.El Cezire muhabiri Nour Odeh, Dimona'da üç ayrı hasar bölgesinin tespit edildiğini, üç katlı bir binanın tamamen çöktüğünü ve birkaç yangın çıktığını söyledi.El Cezire'nin doğruladığı görgü tanığı görüntülerinde, şehre bir füze isabet ettiği ve ardından büyük bir patlama meydana geldiği görüldü.Dimona sakini Adva, 'Birkaç patlama sesi duyuldu. Sirenler çaldı, güvenli odaya girdik, çıktık ve sonra başka bir alarm verildi. Bu birkaç kez oldu. Parçalar akrabalarımızdan birinin evinin yakınına düştü ve oradaki bir yapı çöktü.' ifadelerini kullandı.Dimona meclisi üyesi Avi Zikri, 'Daha önce benzeri görülmemiş, yaralanmaların olduğu bir olayla karşı karşıyayız. Görüntüler ve videolar bazı insanların kendilerini koruyamadığını gösteriyor ve bu korkunç.' dedi.