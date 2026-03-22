Google Search Yapay Zeka Desteğiyle Başlıkları Yeniliyor

Google Search, yayıncıları ve web sitesi sahiplerini yakından ilgilendiren, oldukça tartışmalı yeni bir özelliği test etmeye başladı. Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, arama sonuçlarında görünen haber başlıklarını ve web sitesi isimlerini yapay zeka kullanarak otomatik olarak yeniden yazıyor.The Verge tarafından son birkaç ay içinde fark edilen bu durum, arama sonuçlarında listelenen bazı haber başlıklarının yazar veya editör ekibi tarafından yazılmadığının anlaşılmasıyla ortaya çıktı. Konu üzerine bir açıklama yapan şirket yetkilileri, makale başlıklarını ve diğer web sitelerinden gelen içerik isimlerini yapay zeka kullanarak değiştiren “küçük” bir deney yürüttüklerini resmi olarak onayladı.Şirkete göre bu testin temel amacı, “kullanıcının sorgusuyla daha iyi eşleşen ve web içeriğiyle etkileşimi kolaylaştıran faydalı başlıklar” sunmak. Ancak şirket, eğer bu deney ilerleyen süreçte geniş çaplı bir kullanıma sunulursa, bunun üretken (generative) yapay zeka modelleri kullanılarak yapılmayacağını özellikle vurguluyor.Sistemin haber başlıklarına nasıl müdahale ettiğini gösteren bazı The Verge makalesi örnekleri şu şekilde listeleniyor:Orijinal Başlık: “Her şeyde hile yapabilen yapay zeka aracını kullandım ve hiçbir şeyde hile yapmama yardımcı olmadı”Yapay Zeka Başlığı: “‘Her şeyde hile yap' yapay zeka aracı”Orijinal Başlık: “Microsoft, Copilot'u mümkün olan en Microsoft tarzıyla yeniden markalaştırıyor”Yapay Zeka Başlığı: “Copilot Değişiklikleri: Pazarlama Ekipleri Yine İş Başında”Web yayıncıları için artan trafik ve içerik temsili endişeleriYayıncıların makaleleri için web sitesinde görünenden farklı, arama motorlarına özel SEO başlıkları (meta title) hazırlaması sektörde oldukça yaygın bir standart. Ancak bu başlıklar yine sitenin kendi yayın ekibi tarafından stratejik olarak belirleniyor. Arama motorunun bir başlığı tamamen kendi kararıyla yeniden yazması ise yayıncılar için oldukça sıra dışı ve rahatsız edici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.Daha önce Google Keşfet (Discover) üzerinde test edilen ve “kullanıcı memnuniyeti sağladığı” gerekçesiyle geniş çapta kullanıma sunulan bu yapay zeka destekli başlık yeniden yazma işleminin, arama motorunun temel çalışma mantığına ve yayıncı haklarına zarar verip vermeyeceği ise büyük bir tartışma konusu olmaya devam ediyor.