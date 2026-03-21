Kırklareli'nde Soba Patladı! Ölü Ve Yaralılar Var

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir iş yerinde soba patladı. Feci olayda 1 kişi canından oldu, 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay ilçeye bağlı Yeni sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana geldi. Soba henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.Sobanın yanında ısınan 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan K.Ş. hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar E.Ç. ile E.K'nin tedavisi sürüyor.