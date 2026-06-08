Trump Saldırmayın Demişti! İsrail Gece Yarısı İran'ın 4 Kentini Hedef Aldı

İsrail ile İran arasında nisan ayında sağlanan ateşkes, bölgede yeniden yükselen tansiyon nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor.İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen hedeflere yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.Saldırının ardından İran tarafından İsrail'e yönelik füze atışları gerçekleştirildi. Tahran yönetimi ise İsrail'in Lübnan'daki askeri operasyonlarını sürdürmesi durumunda daha sert ve kapsamlı karşılık vereceğini açıkladı. Bölgedeki gelişmeler, ateşkesin geleceğine ilişkin endişeleri artırdı.ABD merkezli haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.Üst düzey hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre; Trump 'İran'la bir anlaşma konusunda ilerleme kaydetmeye çok yakınız' diyerek, Netanyahu'dan İran'ın balistik füze saldırılarına yönelik askeri misillemeyi ertelemesini istedi.Netanyahu ise ilk etapta bu talebe direnerek ABD Başkanı'nı İran'a yönelik İsrail misillemesi konusunda ikna etmeye çalıştı. Görüşmenin sonucunda Netanyahu'nun Trump'ın talebini 'istemeden de olsa' kabul etmek zorunda kaldığı ileri sürüldü.ABD'li bir yetkili konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Trump'ın İran müzakereleri konusunda zaman kazanmaya çalıştığını belirterek, 'İran'la bir anlaşmaya yakın olduğumuzdan oldukça emin. Şu an kritik bir dönemdeyiz; dördüncü çeyrekteyken potansiyel bir anlaşmayı neden tehlikeye atalım? Başkan, üç aydır bu işle uğraştığımızın farkında, artık bu işi bitirme zamanı' değerlendirmesinde bulundu.İsrail basını ise, Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptığını ancak İran'a yönelik muhtemel misilleme konusunda kesin kararın verilmediğini duyurdu.İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini gündemine taşıdı.İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre; İran'ın nükleer silah edinmesini ve bölge ile İsrail'e yönelik tehdit oluşturmasını engellemeye kararlı olduğunu yineleyen Trump, buna rağmen ABD-İran müzakerelerinin geleceği için Netanyahu'dan Tahran'la gerilimi tırmandırmamasını istedi.İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise, İran'ın balistik füze saldırılarına 'hemen olmasa da' karşılık verileceğini belirterek, 'İran, hava sahasının 2 ay boyunca İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait olduğunu unuttu. Lübnan'ı İran'la ilişkilendirme girişimleri Lübnan hükümeti tarafından bile reddediliyor. Hizbullah'a karşı operasyonlar devam edecek' açıklamasında bulundu.İran'ın İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının kaynağı olarak değerlendirilen Ramat David Hava Üssü'nü hedef almasının ardından, İsrail'den İran'a misilleme geldi.İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Tahran rejimine ait hedeflere saldırı düzenlendiği belirtilerek, 'İsrail Hava Kuvvetleri, kısa bir süre önce İran'ın batı ve orta kesimlerindeki İran rejimine ait askeri hedefleri vurdu' denildi.İran basını ise başkent Tahran'ın yanı sıra Tebriz ve İsfahan'da patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.