Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 32°CParçalı ve az bulutluÇANAKKALE °C, 30°CParçalı ve az çok bulutluEDİRNE °C, 33°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 35°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 34°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBURDUR °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıNEVŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BARTIN °C, 29°CParçalı ve az bulutluBOLU °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluRİZE °C, 25°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 31°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 37°CAz bulutlu ve açık