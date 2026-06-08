ChatGPT'ye O Kelimeleri Söylemeyin! Sebebi İse...

Birleşmiş Milletler Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü (UNU-INWEH) tarafından hazırlanan yeni bir rapor, yapay zeka modellerinin harcadığı enerjiye dair çarpıcı detaylar ile karşımıza çıktı. Uzmanlar, ChatGPT gibi popüler sohbet robotlarını kullanan kişilerin gereksiz kelimelerden kaçınmasını şiddetle tavsiye ediyor.Yapılan araştırmalara göre, nazik olmaktan vazgeçerek enerji tüketimini yüzde 25'e varan oranlarda azaltabilirsiniz. Kullanıcıların sadece kısa ve öz komutlar vererek yılda 87 ila 98 gigawatt-saat aralığında elektrik tasarrufu yapabileceği öngörülüyor. Bu oran, Sahra Altı Afrika bölgesinde yaşayan 760 bin civarında insanın yıllık elektrik kullanımına eşdeğer bir seviyeye ulaşıyor.UNU-INWEH araştırmacılarından Kaveh Madani, insanlara yapay zeka ile duygusal ilişkiler kurmaktan ve uzun sohbet döngülerine girmekten uzak durmaları çağrısında bulunuyor.Yapay zekanın çevreye maliyetini detaylandıran raporda, teknolojinin hızla benimsenmesinin kaynak tüketimini zirveye taşıdığı uyarısı dikkatlerden kaçmıyor. Günümüzde ChatGPT günde yaklaşık 2,5 milyar, Google ise 16 milyar sorgu işliyor. İşlenen sorguların büyük bir kısmını yapay zeka özetleri oluşturuyor.Veri merkezlerinin harcadığı enerjinin halihazırda yüzde 20'sini oluşturan yapay zeka payının, çok yakın bir gelecekte iki katına çıkarak yüzde 40 seviyesine varması bekleniyor.Araştırmacılar, 2030 yılına kadar yalnızca yapay zeka sektörünün senede 378 terawatt-saat enerji harcayacağını tahmin ediyor. Veri merkezlerinin toplam tüketiminin ise 945 TWh sınırına dayanarak öngörülen küresel elektrik kullanımının neredeyse yüzde 3'lük dilimine sahip olacağı düşünülüyor.Madalyonun diğer yüzünde ise su tüketimi yer alıyor. Veri merkezlerinin 2030 yılına kadar 9,3 trilyon litre suya ihtiyaç duyacağı, bunun da miktarın Sahra Altı Afrika'daki 1,3 milyar insanın asgari yıllık su ihtiyacını tamamen karşılayabileceği belirtiliyor.Teknoloji şirketlerinin enerji tüketim verilerini şeffaf bir şekilde paylaşması gerektiğini savunan araştırmacılar, hükümetlerin kotalar getirmesini öneriyor. Madani, kısa komutların modellerin işleyeceği token sayısını düşürerek güç gereksinimini azalttığını ifade ediyor.Sadece bir görsel üretmenin metin sorgularından 60 kat daha fazla enerji harcadığı, harcanan miktarın 10 watt'lık bir LED ampulü 17 dakika boyunca çalıştıracak güce denk geldiği aktarılıyor. Karmaşık bir video oluşturmak ise metinden 8000 kat daha fazla kaynak gerektirirken, aynı ampulü 1,7 gün boyunca yakabiliyor.