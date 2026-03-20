Deniz ulaşımına fırtına engeli: İşte iptal edilen seferler

Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferlerinde iptaller yaşanacak.Yetkililer, özellikle ada hatlarında planlanan seferlerin büyük bölümünün güvenlik gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Kabatepe-Gökçeada hattında yalnızca belirli saatlerde sefer düzenlenecek.Buna göre Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00 ve 19.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 13.00 ve 17.00 seferleri gerçekleştirilecek. Bu saatler dışındaki tüm seferler iptal edildi.Geyikli-Bozcaada hattında da benzer bir düzenlemeye gidildi. Bozcaada'dan saat 16.00'da, Geyikli'den ise saat 17.00'de yapılacak seferler dışında kalan tüm seferlerin iptal edildiği duyuruldu.Açıklamada, belirtilen hatlar dışında kalan güzergahlarda ise feribot seferlerinin planlandığı şekilde devam edeceği ifade edildi.