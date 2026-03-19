Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı: İşte kadrolar ve başvuru detayları

2026 yılı kamu personel alımları kapsamında sağlık sektörüne büyük istihdam yapılacak.Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için hazırlıklar sürerken, sürece ilişkin resmi açıklamalar merakla bekleniyor.Adaylar, başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı ile tercih sürecine dair detayları araştırıyor.Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?Alıma ilişkin başvurular için henüz resmi bir tarih paylaşılmadı. Sürecin, ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ile başlayacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl başvuruların Mayıs ayında başlamış olması nedeniyle, 2026 yılı için de benzer bir takvim beklentisi oluştu.Adayların merak ettiği başvuru şartları, kadro detayları ve yerleştirme kriterleri yayımlanacak tercih kılavuzunda yer alacak. Uzman doktor, doktor, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarına yönelik tüm koşullar bu kılavuz aracılığıyla duyurulacak.KADRO DAĞILIMIUzman doktor: 22.983Doktor: 3.652Sağlık teknikeri: 25Ebe: 9Hemşire: 2Diyetisyen: 1