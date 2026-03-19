Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a Kritik Sorular! 'Savcılığa Neden Şikayet Etmiyorsun?'

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik peş peşe sorular sıraladı. Gökçek, Yavaş'ın mitinglerde kendisi hakkında iddialarda bulunduğunu belirterek, bu iddiaların neden savcılığa taşınmadığını sordu.Kendi dile getirdiği tüm iddiaları resmi olarak savcılığa ilettiğini ifade eden Gökçek, Yavaş'ın aynı şekilde hareket etmemesini eleştirdi. Hakkında ortaya atılan iftiralar nedeniyle yargıya başvurduğunu belirten Gökçek, süreçlerin sonuçlanmasıyla birlikte Yavaş'ın zor durumda kalacağını öne sürdü.Gökçek, açıklamasında Yavaş'ın iddialarının asılsız olması durumunda belediye içinde neden bazı daire başkanlarının görevden alındığını da sorguladı. Bu durumun bir çelişki oluşturduğunu ifade eden Gökçek, Yavaş'ın mitinglerde sınırlı konulara değindiğini ve danışmanlarının yönlendirmesiyle hareket ettiğini iddia etti.Yavaş'ın kamuoyu önünde konuşmaktan kaçındığını savunan Gökçek, televizyon programlarında karşılıklı tartışmaya girilmemesini de eleştirdi. Açıklamasında ayrıca, açılan davalar sonucunda haklı çıkması halinde Yavaş'ın zor durumda kalacağını dile getirdi.Belediyedeki işe alımlar ve yönetim kadrolarına da değinen Gökçek, yargı mensuplarının yakınlarının belediyede görev alıp almadığını ve belediye şirketlerinde geçmişte ve bugün görev yapan emekli yargı mensuplarının kimler olduğunu da sordu.1)Her mitingde benimle ilgili iftira atmaya devam ediyorsun ancak beni savcılığa neden şikayet etmiyorsun?2)Ben, senin hakkında dile getirdiğim tüm iddiaları resmi olarak savcılığa taşıdım. Sen neden aynı cesareti gösteremiyorsun?3)Hakkımda ortaya attığın iftiralar için seni savcılığa şikayet ettim. Sonuç ortaya çıkınca kepaze olmaktan çekinmiyor musun?4)Benim senin için ortaya koyduğum iddialar asılsızsa, neden bu konularla ilgili daire başkanlarının görevden alınması gibi adımlar attın? Bu çelişkiyi nasıl açıklıyorsun?5)Kelime dağarcığının çok az olması sebebiyle mitinglerde danışmanların “Aman başkanım, sakın başka konuya girme” diye seni uyarıyor mu?6)Her konuştuğun zaman gerçek kapasitenin ortaya çıkmasından ve puan kaybetmekten korktuğun için toplum önüne çıkmaktan korkuyor musun?7)Neden televizyonlarda sürekli hakkında konuştuğun kişiyle ilgili karşılıklı çıkmaktan tırsıyorsun?8)Bana attığın iftiralarla ilgili, Allah izin verir de davaları kazanırsam seni bütün Ankara'ya nasıl rezil edeceğimi hiç hesap etmiyor musun?9)Belediyede yargı mensuplarının yakınlarını işe aldın mı? Aldıysan, yargı mensupları seninle ilgili herhangi bir davayla ilgilendi mi?10)Belediye şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliklerinde, geçmişte ve bugün hangi emekli yargı mensupları bulundu?