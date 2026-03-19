Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayramı Rize’de Geçirecek

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı memleketi Rize'de geçirecek. Eşi Emine Erdoğan'la geldiği Güneysu'da hemşehrilerini selamlayan Erdoğan, "Ramazan Bayramı'nı burada kutlamak, sizlerle beraber olmak için şu anda aranızdayım. Bayramı inşallah birlik ve beraberlik içerisinde kutlayalım" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise bayram boyunca Ankara'da olacak. Bahçeli, bayramın ilk günü partisinin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek. Siyasi parti heyetleri arasındaki bayramlaşma programları ise bayramın 2'nci günü yapılacak.