Aracında Telefon Tutucu Kullananlar Dikkat! 21 Bin TL Ceza Yiyebilirsiniz

Türkiye’de sürücülerin navigasyon ve görüşme yapmak için en çok başvurduğu yöntemlerden biri olan araç içi telefon tutacakları hakkında yeni iddia gündemde. Yeni yönetmelikle araçlarda telefon tutacağı bulundurmanın 21 bin TL para cezası ve trafikten men ile sonuçlanacağı öne sürülüyor. Peki, hangi telefon tutucular yasak olacak? Dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte detaylar...

Son günlerde otomobil dünyasında en çok konuşulan konu, araç içi aksesuarlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması oldu. Araçlarda sonradan takılan multimedya ekranlarıyla ilgili cezaların iptal edilmesinin ardından yeni yönetmelik hazırlığı başladı.İddialara göre, yeni yönetmelikte sürücünün görüş açısını kapattığı ve dikkat dağınıklığına yol açtığı gerekçesiyle camlara veya konsol üzerine yapıştırılan telefon tutacakları 'standart dışı donanım' kategorisinde değerlendirilecek.Bu kurala uymayan sürücülere 21 bin TL idari para cezası uygulanacak ve aracı 30 gün süreyle trafikten men edilecek.Burada önemli konu telefon tutucunun “görüş açısının kapanması” ve “dikkat dağıtacak bir konumda” olması. Yani bütün telefon tutucular yasaklanmıyor.Ön cama yada konsol üstüne takılan telefon tutucular yerine, havalandırma ızgaraları, orta konsol bölgesi gibi göz hizasının altında kalan bölümler tercih edilmeli.