Ramazan Bayramı Öncesi Denetimler Sıklaştı! Fahiş Fiyat Ve Stokçuluğa Yakın Takip

Ticaret Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla başta temel gıda ve tüketim ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi mağduriyetlerinin önüne geçmek için denetimlerini sürdürdü. Bayram şekeri, lokum ve baklava gibi tüketimin artması öngörülen çeşitli ürünler satış yerlerinde kontrol edildi. Bu kapsamda, başkentteki zincir marketleri denetleyen ekipler, fiyat etiketleri, stoktaki ve raflardaki ürünlerde incelemelerde bulundu. İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, uygunsuzluk tespit etmesi halinde, tutanak tutularak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk ediliyor.Denetimler ilişkin açıklama yapan Ankara İl Ticaret Müdürü Elif Tan, 'Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüketicinin ekonomik çıkarlarını korumak, piyasada haksız fiyat artışına mahal vermemek adına başta yerel ve ulusal marketler olmak üzere kafeteryalar restoranlar ve fırınlarda, haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi yönetimi kapsamında Ankara ili genelinde yaygın denetimlerimize devam ediyoruz. Market denetimlerimizde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra bayram dolayısıyla baklava, tatlı, çikolata ve şekerleme reyonlarında da yoğun bir şekilde denetleme yapıyoruz' dedi.Bursa'da da Ramazan Bayramı öncesinde fırsatçılığı önlemek amacıyla marketler denetlendi.Ramazan ayı boyunca market, restoran, kafe, fırın ve pastane denetimlerine devam eden Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın talimatıyla Ramazan Bayramı öncesi denetimlerini artırdı.Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde denetim yapan ekipler, ürünlerin fiyat etiketi ile raf ve kasa fiyatı arasında uyumsuzluk olup olmadığını kontrol etti.Marketlerde, başta temel gıda ve ihtiyaç maddeleri olmak üzere ürünlerin fiyatlarının haksız yere artırılıp artırılmadığı, fiyat etiketinin olup olmadığı denetlendi.Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi denetimleri artırdıklarını söyledi.Açık halde satılan ürünlerin net miktarı belirlenirken dara düşülmüyorsa her bir aykırılık için 3 bin 973 lira idari para cezası uyguladıklarını belirten Aslanlar, şunları ifade etti:'Diğer taraftan, yeme içme sektöründe faaliyet gösteren lokanta, kafe ve restoran, pastane gibi işletmelerin giriş kapılarında ve masalarda fiyat listelerinin, menünün bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Her ne kadar QR kodu uygulaması bulunsa ve yeterli olsa da müşteri masada menüyü talep etmesi halinde işletme sahibi tarafından menünün sunulması zorunlu olduğundan menünün mevcut olup olmadığını da kontrol ediyoruz.'Aslanlar, ayrıca marketlerin meyve, sebze reyonlarında ürün künye denetimleri yaptıklarını dile getirdi.Bursa genelinde yılın başından bugüne kadar yaklaşık 1500 işletmede 500 bin civarında ürünün denetlendiğini ve yaklaşık 5 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını söyleyen Aslanlar, şunları kaydetti:'Ayrıca 50 işletmede fahiş fiyat artışı uygulanması nedeniyle haklarında gerekli işlem yapılmak üzere Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Piyasa dengesini sağlamak, tüketicilerin hak ve menfaatini korumak, fırsatçılığa müsaade etmemek ve aynı zamanda yasal ticareti desteklemek ve kurallara uyan esnafımızı korumak adına denetimlerimiz Ramazan Bayramı öncesinde olduğu gibi sonrasında da aksamadan devam edecektir.'İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, ramazanın başlangıcından bugüne kadar 1856 markette 695 bin 199 ürün denetlediklerini belirterek, 'Bu incelemelerimizde fiyat etiketleri açısından 8 bin 50 aykırılık tespit ettik. Bunlara da yaklaşık 31 milyon 982 bin 650 lira idari işlem uyguladık.' dedi.İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 30 ilçede 38 ekipten oluşan 90 personelle Ramazan Bayramı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla inceleme yaptı.Ekipler, gerçekleştirdiği denetimlerde temel tüketim malzemelerinin yanı sıra çikolata ve bayram şekerlerinde haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi için ürünlerin alış-satışı arasındaki rakamların tespitine yönelik tutanak tuttu.İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, denetimlere ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların temel tüketim ihtiyaçları ve gıda ürünlerine yönelik denetimleri artırarak devam ettirdiklerini söyledi.Toptancılar, sebze-meyve ve kuru gıda halleri, kasaplar, fırınlar ve market gibi perakendeye ürün satan tüm işletmelere yönelik denetimlerin sürdürüldüğünü aktaran Menteşe, 'Bu denetimlerdeki temel ölçümüz fiyat etiketlerinin olup olmadığını, varsa bunların yönetmeliğe uygun olup olmadığını denetliyoruz. Fiyat etiketlerinde fiyat değişim tarihi var mı yok mu, bu bizim için çok önemli. Yeni bir tarihse bunu sorguluyoruz. Bu fiyatı değiştirmekteki amacınız nedir? Maliyetlerde nasıl bir değişim oldu da değişiklik oldu diye bakıyoruz.' diye konuştu.Menteşe, kontrollerde firmaların 3 aylık alım satım faturalarını talep ettiklerini kaydederek, inceleme neticesinde de ifade edilemeyen haksız fiyat artışı varsa bunları tutanaklarla beraber Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderdiklerini, fiyat etiketlerindeki her bir aykırılık için ise işlem başına 3 bin 973 lira idari işlem uyguladıklarını belirtti.İsmail Menteşe, haksız fiyat tespitlerinde minimum 180 bin 617 lira, daha öncesi varsa veya mükerrerliği, geniş ağı varsa 1 milyon 806 bin 170 liraya kadar idari işlem yapıldığını aktardı.'Ramazanın 1'inden bugüne kadar 1856 markette 695 bin 199 ürün denetledik. Bu incelemelerimizde fiyat etiketleri açısından 8 bin 50 aykırılık tespit ettik. Bunlara da yaklaşık 31 milyon 982 bin 650 lira idari işlem uyguladık. Restoran, lokanta ve kafelere yönelik 1846 işletmemize 175 bin 633 menü (ürün) denetimi gerçekleştirdik. Burada da 669 üründe yönetmeliklere uygun olmayan durum tespit ettik ve işletmelere 2 milyon 657 bin 937 liralık idari işlem tesis ettik.'Ramazan ayının başından bu yana tekstil, elektronik eşya, kırtasiye, kasap, fırın gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren 694 işletmeyi denetlediklerini anlatan Menteşe, söz konusu işletmelerde 43 bin 680 ürünün denetlendiğini ve 619 üründe aykırılık tespit edildiğini söyledi.Menteşe, haksız fiyat uygulamalarına yönelik de 256 işletmedeki 1220 ürünle ilgili makul gelmeyen fiyat artışları tespit ettiklerini belirterek, 'Bunları da Bakanlığımıza gönderdik. 1220 ürünün yüzde 50'sine en dipten cezai işlem tesis edilmesi durumunda yaklaşık 110 milyon lira civarında idari işlem uygulanacak.' diye konuştu.İsmail Menteşe, sebze-meyve hallerinde künye denetimleri yaptıklarını, ramazan denetimleri kapsamında 20 iş gününde 916 bin 670 ürün denetlendiğini, 9 bin 241 aykırılık tespiti sonucunda ise toplam 47 milyon 558 bin 596 liralık idari işlem uygulandığını söyledi.