MSB duyurdu! Van Hudut Hattında 4 Kilo 60 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleriyle hudutlarda etkin ve kararlı şekilde görev yapan Mehmetçik, uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmıyor. Hudut kartallarımız, Van hudut hattında icra ettiği arama tarama faaliyetinde 4 kilo 60 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Yukarı Gülderen İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.