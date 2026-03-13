e-Devlet Tapu Kilitleme İşlemi 2026: Tapu kilitleme nasıl yapılır

Tapu sahipleri, e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilen kilitleme işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Nasıl yapıldığı ve ne işe yaradığı araştırılan tapu kilitlemeye dair detaylar haberimizde...Son dönemde tapu dolandırıcılığına karşı alınan önlemler arasında yer alan tapu kilitleme uygulaması, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor.e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilen tapu kilitleme işlemi sayesinde taşınmazlar üzerinde izinsiz işlem yapılmasının önüne geçilebiliyor.Tapu sahipleri ise 2026 yılında tapu kilitleme işleminin nasıl yapıldığını ve ne işe yaradığını merak ediyor.Peki; tapu kilitleme nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır?İşte e-Devlet tapu kilitleme işlemi hakkında merak edilen detaylar...Tapu kilitleme işlemi, taşınmaz sahiplerinin mülkleri üzerinde izinsiz işlem yapılmasını önlemek amacıyla e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca gerçekleştirilebiliyor. Bunun için öncelikle e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gerekiyor.Ardından arama bölümüne “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü – Tapu Taşınmaz Beyan / Kilitleme İşlemleri” yazılarak ilgili hizmete erişiliyor.Açılan ekranda kişiye ait taşınmazlar listeleniyor.Kilitlemek istenen taşınmaz seçildikten sonra “kilitle” seçeneği işaretlenerek işlem onaylanıyor. Böylece tapu kaydı üzerinde işlem yapılabilmesi için önce kilidin kaldırılması gerekiyor.Tapu kilitleme sistemi, özellikle tapu dolandırıcılığı ve izinsiz satış girişimlerini önlemek amacıyla kullanılan bir güvenlik uygulamasıdır.Tapu kilidi aktif hale getirildiğinde, taşınmaz üzerinde satış, devir, ipotek veya benzeri işlemler yapılamaz.Herhangi bir işlem yapılmak istendiğinde, taşınmaz sahibi önce e-Devlet üzerinden kilidi kaldırmak zorundadır.