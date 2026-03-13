CHP'li Belediyenin Kavurması Attan Geldi!

Mersin Büyükşehir Belediyesi aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Çıkan elektronik kimlik çipi, 3 birinciliği bulunan İngiliz yarış atı Smart Latch'a ait çıktı. 213 kilogram kavurma imha edildi.CHP'li belediyelerde skandallar bitmiyor..Mersin'de Büyükşehir Belediyesine ait aşevinde hazırlanan kavurmada tek tırnaklı hayvan eti tespit edilmesi üzerine yemekler imha edildi.Merkez Yenişehir ilçesindeki yemek dağıtım noktasından kavurma alan bir vatandaş, yiyeceğin içinde bir cismin olduğunu fark ederek şikayette bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucunda cismin, bir yarış atına ait elektronik kimlik çipi olduğu belirlendi.4 Şubat'ta aşevinde yapılan denetim ve alınan numuneler Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi. Laboratuvar analizinde iki numunede de tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Bunun üzerine aşevinde üretilen toplam 213 kilogram kavurma imha edildi.Aşevine et temin eden diğer işletmelerden alınan numunelerde ise olumsuz bir bulguya rastlanmadı.Çıkan çipin 3 birinciliği bulunan İngiliz yarış atı Smart Latch'a ait olduğu tespit edildi. At, son olarak 24 Ekim 2025'te yarışa çıktıktan sonra bacağında kemik kırığı oluştuğu için yarışlardan çekilmişti. Sahibi, atı bedelsiz olarak binicilik kulüplerine teslim ettiğini açıkladı.At sahibi Suat Topçu, yaşanan durumun kendilerini zor durumda bıraktığını belirterek kalıcı çözümler bulunmasını istedi. Topçu, yarışlardan çıkan atların bakım ve korunması için uygun yerlere teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada aşevine et alımlarının açık ihale yöntemiyle ve resmi denetimler eşliğinde yapıldığını belirtti. Belediye, et alımlarının Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetiminde gerçekleştirildiğini ve laboratuvar analizleri doğrultusunda sürdürüldüğünü açıkladı.Açıklamada ayrıca, halk sağlığının her şeyin üzerinde tutulduğu ve tüm işlemlerin mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.