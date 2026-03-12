Ağrı'da lavabo giderini açmak isterken yandı

Ağrı'da evinin tıkanan lavabo giderini açmak isteyen 79 yaşındaki Halis Uca, döktüğü kimyasal lavabo açıcının bacağını yakması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Ağrı'da korkunç bir olay yaşandı.Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan Halis Uca, evlerinin tıkanan lavabo giderine 2 paket lavabo açıcı döktü.Boru ile temizlemek istediği giderden zemine taşan kimyasal karışımlı suya dizini koyan Uca, hafif yanma hissetti.Bacağındaki acıyı önemsemeyen Uca, olaydan 2 gün sonra ağrı ve yanma artınca gittiği aile sağlığı merkezi tarafından Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Hastanede tedavi süreci sonrası Uca, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne getirilerek burada tedaviye alındı.Hastanede bir haftadır tedavi altında tutulan Uca, “Banyonun lavabosu tıkanmıştı. Açmak için 2 tane lavabo açıcı getirdim. Gidere boruyu soktuğumda biraz akıntı yaptı. Dizimi yere koymuştum.Giderden çıkan suyu pantolonum emince bacağım yaralandı. Bacağımdaki acıyı önemsemeden çalışarak lavaboyu açtım. 2-3 gün sonra bacağımda çok acı hissetmeye başladım.Yakınlarım gelip hastaneye götürdü. Yaramı görünce ‘seni Erzurum'a göndereceğiz' dediler. Erzurum'a geldik, burada sağ olsunlar ilgilendiler.Lavabo açacak olanlar kendilerine mukayyet olsunlar. Vücuda temas ettiği an mahvediyor. Çok tehlikeli, insanı öldürüyor.” diye konuştu.Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi hekimlerinden Dr. Emre Nohutçu, Uca'nın ayağında his kaybı olduğu için kimyasal yanığı ilk etapta hissedemediğini söyledi.Bacaktaki durumun biraz geç fark edildiğini belirten Nohutçu, “Hastaneye geldiğinde ikinci dereceden derin yanıkları vardı. Bu bir kimyasal yanık. Lavabo açıcıyla lavabo giderini açmaya çalışırken kimyasal madde geri tepmiş ve ayağına temas etmiş. Bir haftadır bizde tedavisi devam ediyor.Amcanın yaşı ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle yara bölgesinin kanlanması çok iyi değil. Bu nedenle iyileşmesi biraz zaman alacak. Ancak tedavimiz iyi gidiyor. İlk geldiğine göre çok güzel ilerleme kaydettik.” dedi.