Sahte Plakanın Özellikleri!

Son dönemde APP olarak bilinen sahte plakalara yönelik cezaların artırılması, araç sahiplerini harekete geçirdi. Birçok sürücü kullandığı plakanın yasal olup olmadığını araştırırken, sahte plakanın nasıl anlaşılacağı da merak konusu oldu. İşte, sahte plakanın belirtileri...

Türkiye'de araç plakaları belirli standartlara göre üretilir ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen özelliklere sahip olmak zorundadır. Bu standartların dışında kalan plakalar ise sahte veya APP plaka olarak değerlendirilir ve kullanımı cezaya tabidir.



Trafikte kullanılan plakalarla ilgili denetimlerin sıkılaştırılması ve sahte plaka kullanımına verilen cezaların artırılması, araç sahipleri arasında büyük bir endişeye yol açtı.



Özellikle APP plaka olarak bilinen standart dışı plakaların yasak kapsamında olması nedeniyle birçok kişi plakasının yasal olup olmadığını kontrol etmeye başladı.



Emniyet birimleri 1 Nisan'a kadar bilgilendirme yapacak, ardından cezai işlemler uygulanmaya başlanacak.



Peki, sahte plaka nasıl anlaşılır? İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken detaylar...



1. TR hologramı bulunur



Orijinal plakalarda, plakanın sol tarafındaki mavi şeridin altında “TR” ibaresi ve güvenlik hologramı yer alır. Bu hologram sahte plakalarda genellikle bulunmaz ya da taklit edilir.



2. Plaka üzerinde mühür vardır



Yetkili plaka basım merkezlerinde üretilen plakaların üzerinde Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın mühür damgası bulunur. Bu mühür plakanın resmi olarak basıldığını gösterir.



3. Yazı fontu standarttır



Resmi plakaların harf ve rakamları belirli bir standart yazı tipine ve ölçülere sahiptir. APP plakalarda ise harfler daha kalın, farklı aralıklı veya estetik amaçlı değiştirilmiş olabilir.



4. Vida ve vida kapakları standart olur



Orijinal plakalarda vida yerleri belirli bir düzene göre bulunur ve plakanın okunmasını engelleyecek şekilde kapatılmaz. Sahte plakalar bazen rakamların üzerine denk gelen vidalarla takılabilir.



5. Reflektif yüzey bulunur



Gerçek plakalar gece ışık altında kolay okunabilmesi için reflektif (yansıtıcı) bir yüzeye sahiptir. Sahte veya kalitesiz plakalar ise bu özelliği tam olarak taşımaz.

